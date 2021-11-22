Villarreal x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League

Nesta terça-feira, o Villarreal recebe o Manchester United no Estadio de la Ceramica em partida válida pela 5ª rodada da fase de grupos. As duas equipes batalham pela primeira colocação do Grupo F em jogo que pode definir um classificado para o mata-mata.Veja a tabela da Champions
Líder do grupo por conta do maior número de gols marcados, o Villarreal busca a vitória nesta terça-feira para garantir a classificação para o mata-mata da competição. No primeiro turno da fase de grupos, o United venceu por 2 a 1, mas a equipe espanhola busca repetir a vitória na final da última Liga Europa.
Em crise, o Manchester United chega no confronto após uma goleada de 4 a 1 sofrida para o Watford na Premier League. O placar resultou na demissão do treinador Ole Gunnar Solskjaer, e o time inglês será comandado por Michael Carrick nesta terça.FICHA TÉCNICAVILLARREAL x MANCHESTER UNITED - Champions League
Data e horário: 23/11/2021, às 14:45h (de Brasília)Local: Estadio de la Ceramica, em Villarreal (ESP)Árbitro: Felix Brych (ALE)Assistentes: Mark Borsch (ALE) e Stefan Lupp (ALE) Onde assistir: TNT e HBO Max
VILLARREAL (Treinador: Unai Emery)Rulli; Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres e Pedraza; Parejo, Coquelin e Trigueros; Chukwueze, Bia e Yeremi Pino.
MANCHESTER UNITED (Treinador: Michael Carrick)De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Dalot; McTominay, Fred, Sancho, Rashford e Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo.