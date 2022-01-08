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Villarreal x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo da La Liga

O Submarino Amarelo vai jogar em casa em busca de uma vitória para entrar no grupo de classificação às competições europeias
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LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 11:24

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 11:24

Neste domingo, o Atlético de Madrid visita o Villarreal pela 20ª rodada da La Liga. O Submarino Amarelo espera entrar no G6 da tabela, enquanto os Colchoneros buscam uma vitória para se aproximar dos primeiros colocados da competição. O confronto, no Madrigal, está marcado para às 17h.> Confira a tabela da La Liga
VILLARREALA equipe vem de uma eliminação na Copa do Rei após perder de virada para o Sporting Gijón. O Villarreal ocupa a oitava colocação da tabela, com 28 pontos, e busca uma vitória em casa para entrar no G6 e tentar uma vaga às competições europeias.
> Gareth Bale pode se aposentar no final da temporada
ATLÉTICO DE MADRIDOs Colchoneros parecem estar se recuperando após sofrerem três derrotas consecutivas no campeonato e engataram duas vitórias nos últimos dois jogos. Em quarto lugar, com um jogo a menos, o Atlético de Madrid busca um triunfo para se aproximar dos primeiros colocados da tabela.FICHA TÉCNICA
Villarreal x Atlético de MadridLa Liga - 20ª rodada
Data e horário: 09/01/2022, às 17hLocal: Madrigal, em Villarreal (ESP)Onde assistir: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VILLARREAL (Técnico: Unai Emery)Rulli; Aurier, Albiol, Pau Torres e Estupiñan; Manu Trigueros, Iborra, Chukwueze e Moi Gómez; Moreno e Dia.
ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Llorente, Felipe, Giménez e Lodi; De Paul, Kondogbia, Carrasco e Lemar; Matheus Cunha e Suárez.
Crédito: VillarrealeAtléticodeMadridseenfrentamnestedomingopelaLaLiga(Foto:PIERRE-PHILIPPEMARCOU/AFP

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