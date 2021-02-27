Villarreal x Atlético de Madrid: onde assistir e prováveis escalações

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O Villarreal recebe, neste domingo, o Atlético de Madrid no Estádio de La Ceramica, sua casa. A partida, que terá início às 17h (de Brasília), é válida pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Líder, o Atlético busca aumentar a sua vantagem para os rivais.

Veja a tabela do EspanholO Villarreal, sexto colocado do Campeonato Espanhol, busca a vitória para chegar mais perto das equipes que estão se classificando para a Champions League. Um resultado positivo pode deixar a equipe mais próxima da Real Sociedad, quinta colocada.

- O Atlético de Madrid transmite muita segurança e tem grande capacidade ofensiva, ainda mais com Luis Suárez. Você está usando sistemas diferentes durante a mesma partida. A chave será controlar o jogo e prevalecer nos duelos. Teremos que superar muitas barreiras, mas vejo a equipe muito bem. É um grande desafio, mas muito bonito ao mesmo tempo - disse Unai Emery.

Líder, o Atlético de Madrid segue com dois jogos a menos que o Barcelona, segundo colocado, e mantém uma distância de dois pontos ainda assim. Com uma vitória, a equipe pode passar a trilhar um caminho que deve levá-los para a taça.

- O Villarreal é uma grande equipa que funciona muito bem - disse Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid que acredita na atenção com os seus rivais de domingo.FICHA TÉCNICAVILLARREAL X ATLÉTICO DE MADRID

Data e horário: 28/02/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estadio de la Ceramica, em Villarreal (ESP)Árbitro: Ricardo De Burgos BengoetxeaAssistentes: José Luis Munuera Montero e Alfonso Baena EspejoOnde assistir: FOX Sports

VILLARREAL (Treinador: Unai Emery)Asenjo; Rúben Peña, Raúl Albiol, Pau Torres e Pedraza; Capoue, Trigueros e Parejo; Gerard Moreno, Moi Gómez e Paco Alcácer.

Desfalques: Iborra, Alberto Moreno, Coquelin e Gaspar (lesionados).

ATLÉTICO DE MADRID (Treinador: Diego Simeone)Oblak; Savic, Felipe e Hermoso; Kondogpia, Llorente, Koke, João Félix e Lodi; Correa e Suárez.