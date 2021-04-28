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futebol

Villarreal x Arsenal: onde assistir e prováveis escalações

Confronto de ida da semifinal da Liga Europa acontecerá nesta quinta-feira, na Espanha, às 16h (de Brasília)...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 19:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 19:16
Crédito: ARIS MESSINIS / AFP
Nesta quinta-feira, o Villarreal recebe o Arsenal no Estadio de la Ceramica, na cidade de Villarreal, pela partida de ida das semifinais da Liga Europa. O confronto, que terá início às 16h (de Brasília), é o primeiro passo das duas equipes para a final.
Veja o mata-mata da Liga EuropaO Villarreal, que se classificou nas quartas de final após eliminar o Dinamo Zagreb com duas vitórias, chega empolgado à semifinal. A equipe espanhola não está na zona de classificação para uma competição europeia em sua liga, e busca o título da Liga Europa.
- Na Europa nos conhecemos muito. O Villarreal já enfrentou a equipe de Londres duas vezes. Ter treinado lá me dá conhecimento do clube e da equipe, mas tenho que poder passar para os jogadores. Apesar disso, será um jogo totalmente diferente em um novo contexto. As duas equipes estão 100% focadas em tentar chegar à final e poder disputar o título - disse Unai Emery, treinador do Villarreal.
O Arsenal não vive um bom momento no Campeonato Inglês, e ocupa a 10ª colocação do torneio. A equipe inglesa eliminou equipes como Benfica e Slavia Praga nas últimas fases, e busca o título da Liga Europa para ter um ponto positivo na temporada.
- Ele (Emery) é um técnico muito experiente e bem-sucedido - na Liga Europa em particular pelo que fez. Portanto, não há dúvida de que ele possui as ferramentas e o conhecimento para gerenciar no nível superior - disse Mikel Arteta, treinador do Arsenal.FICHA TÉCNICAVILLARREAL x ARSENAL - Liga Europa - semifinal (ida)
Data e horário: 29/04/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estadio de la Ceramica, em Villarreal (ESP)Árbitro: Artur Soares Dias (POR)Assistentes: Rui Tavares (POR) e Paulo Soares (POR)Onde assistir: ESPN Brasil
VILLARREAL (Treinador: Unai Emery)Asenjo; Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres e Pedraza; Chukwueze, Dani Parejo, Capoue e Trigueros; Bacca e Gerard Moreno.
Desfalques: Iborra (lesionado).
ARSENAL (Treinador: Mikel Arteta)Leno; Bellerín, Holding, Marí e Tierney; Partey, Xhaka e Smith Rowe; Saka, Aubameyang e Lacazette.
Desfalques: David Luiz (lesionado).

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