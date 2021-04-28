Villarreal x Arsenal: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: ARIS MESSINIS / AFP

Nesta quinta-feira, o Villarreal recebe o Arsenal no Estadio de la Ceramica, na cidade de Villarreal, pela partida de ida das semifinais da Liga Europa. O confronto, que terá início às 16h (de Brasília), é o primeiro passo das duas equipes para a final.

Veja o mata-mata da Liga EuropaO Villarreal, que se classificou nas quartas de final após eliminar o Dinamo Zagreb com duas vitórias, chega empolgado à semifinal. A equipe espanhola não está na zona de classificação para uma competição europeia em sua liga, e busca o título da Liga Europa.

- Na Europa nos conhecemos muito. O Villarreal já enfrentou a equipe de Londres duas vezes. Ter treinado lá me dá conhecimento do clube e da equipe, mas tenho que poder passar para os jogadores. Apesar disso, será um jogo totalmente diferente em um novo contexto. As duas equipes estão 100% focadas em tentar chegar à final e poder disputar o título - disse Unai Emery, treinador do Villarreal.

O Arsenal não vive um bom momento no Campeonato Inglês, e ocupa a 10ª colocação do torneio. A equipe inglesa eliminou equipes como Benfica e Slavia Praga nas últimas fases, e busca o título da Liga Europa para ter um ponto positivo na temporada.

- Ele (Emery) é um técnico muito experiente e bem-sucedido - na Liga Europa em particular pelo que fez. Portanto, não há dúvida de que ele possui as ferramentas e o conhecimento para gerenciar no nível superior - disse Mikel Arteta, treinador do Arsenal.FICHA TÉCNICAVILLARREAL x ARSENAL - Liga Europa - semifinal (ida)

Data e horário: 29/04/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estadio de la Ceramica, em Villarreal (ESP)Árbitro: Artur Soares Dias (POR)Assistentes: Rui Tavares (POR) e Paulo Soares (POR)Onde assistir: ESPN Brasil

VILLARREAL (Treinador: Unai Emery)Asenjo; Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres e Pedraza; Chukwueze, Dani Parejo, Capoue e Trigueros; Bacca e Gerard Moreno.

Desfalques: Iborra (lesionado).

ARSENAL (Treinador: Mikel Arteta)Leno; Bellerín, Holding, Marí e Tierney; Partey, Xhaka e Smith Rowe; Saka, Aubameyang e Lacazette.