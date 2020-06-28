Villarreal vence o Valencia e sonha com vaga na Liga dos Campeões

O Villarreal segue fazendo boa campanha no Campeonato Espanhol após a volta do torneio. Neste domingo, o Submarino Amarelo recebeu o Valencia e venceu o quarto dos últimos cinco jogos na competição. Com a vitória, o clube se aproxima do G-4 e sonha com uma vaga na Champions.
Em grande dia de Gerard Moreno, o clube resolveu o jogo logo no primeiro tempo. Aos 14 minutos, o atacante lançou Paco Alcácer nas costas da marcação, que sem deixar a bola cair bateu no cantinho e abriu o placar. Nos últimos minutos do primeiro tempo, Moreno recebeu pelo alto de Santi Cazorla e acertou um belo voleio para ampliar.
No segundo tempo, o Villarreal apenas administrou a vantagem e esperou o apito final. O Valencia, que vive fase instável, praticamente não incomodou o goleiro Sergio Asenjo e perdeu pela terceira vez após a volta da competição.
Na próxima rodada, o Villarreal vai até Sevilha para encarar o Bétis no Estádio Benito Villamarín. O Valencia, por sua vez, recebe o Athletic Bilbao, no Mestella. Ambos os jogos acontecem na quarta-feira.