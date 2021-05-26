Villarreal vence o Manchester United nos pênaltis, e conquista o título da Liga Europa

O Villarreal é o campeão da Liga Europa 2020/21. Nesta quarta-feira, o time espanhol encarou o Manchester United na Arena Gdansk, na Polônia, e a equipe comandada por Unai Emery venceu os Diabos Vermelhos nos pênaltis por 11 a 10 depois de empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Gerard Moreno e Cavani marcaram os gols no tempo regulamentar.
VEJA AS COBRANÇASVillarrealGerard Moreno - golDani Raba - golPaco Alcácer - golAlberto Moreno - golDani Parejo - golMoi Gómez - golRaúl Albiol - golFrancis Coquelin - golMario Gaspar - golPau Torres - golGerónimo Rulli - gol