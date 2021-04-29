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futebol

Villarreal vence o Arsenal na ida das semifinais da Liga Europa e larga em vantagem por vaga na decisão

Submarino Amarelo faz excelente primeiro tempo, constrói boa vantagem, mas leva gol que pode ser fundamental para os Gunners na partida de volta, na próxima quinta-feira...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 17:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2021 às 17:54
Crédito: JOSE JORDAN / AFP
O Villarreal deu o primeiro passo em busca da grande final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, o Submarino Amarelo recebeu o Arsenal pelo jogo de ida das semifinais e venceu os Gunners por 2 a 1. Manu Trigueros e Raúl Albiol marcaram para os donos da casa, enquanto Pépé, de pênalti, descontou.
+ Veja a tabela da Liga EuropaBOM INÍCIOJogando em casa, o Villarreal se lançou ao ataque e abriu o placar logo aos quatro minutos, com Manu Trigueros. Chukwueze fez jogada pela direita e o camisa 14 bateu de primeira para abrir o placar. Aos 38, Dani Parejo bateu escanteio pela esquerda, Gerard Moreno desviou e Raúl Albiol ampliou.
DESCONTOUO Arsenal quase teve uma oportunidade de empatar no primeiro tempo após o juiz marcar pênalti a favor dos Gunners, mas com o auxílio do VAR a marcação foi cancelada. Na etapa final, porém, Saka foi derrubado por Manu Trigueros e desta vez a penalidade foi confirmada. Na batida, Pépé converteu e diminuiu.
EXPULSÕESO segundo tempo foi marcado também por expulsões nas duas equipes. A primeira foi para Dani Ceballos, do Arsenal, que recebeu o segundo amarelo após pisar no tornozelo de Dani Parejo. Já na parte final, Capoeu também recebeu a segunda advertência depois de fazer falta em Saka.
PANORAMACom o 2 a 1, o Villarreal jogará por qualquer empate no jogo de volta para se classificar à final. O Submarino Amarelo também avançará com derrota, desde que perca por um gol de diferença marcando pelo menos duas vezes. Para o Arsenal, vitória por 1 a 0 ou triunfo por dois gols de diferença garante a vaga.
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SEQUÊNCIA​Arsenal e Villarreal voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira para decidir quem avança à decisão da Liga Europa. O jogo será disputado no Emirates Stadium, em Londres, às 16h (de Brasília).

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