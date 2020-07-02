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Villarreal vence mais uma e segue invicto na volta do Espanhol; veja os resultados desta quarta na La Liga

Submarino Amarelo visita o Betis em Sevilha e vence por 2 a 0. Gerard Moreno brilha mais uma vez e agora tem quatro gols nos últimos seis jogos...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 22:27

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 22:27

Crédito: Divulgação / Villarreal / Site oficial
Quatro jogos deram sequência à 33ª rodada do Campeonato Espanhol nesta quarta-feira. O destaque ficou por conta do Villarreal, que venceu mais uma e continua invicto desde a volta da competição depois da paralisação provocada pelo coronavírus.
+ VEJA A TABELA DA LA LIGA
GERARD MORENO BRILHA DE NOVO NO VILLARREAL​No Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, o Villarreal visitou o Betis e venceu por 2 a 0, com dois gols do atacante Gerard Moreno. O camisa 7 marcou quatro vezes em seis jogos depois da volta da competição, além de ter dado uma assistência. No torneio, são 15 gols em 31 partidas. Com a vitória, o Submarino Amarelo chegou aos 54 pontos e sonha com uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.
GRANADA BATE O ALAVÉS​Em partida realizada no País Basco, o Alavés visitou o Granada e venceu por 2 a 0, com gols de Antonin e Soldado no Estadio Mendizorroza. O Granada chegou aos 46 pontos e ainda alimenta um sonho, mesmo que quase impossível, de chegar à zona de classificação para a Liga Europa. O clube está em 10º lugar. O Alavés tem 35 pontos e agora é o 15º, a seis pontos da zona de rebaixamento.
CRISE SEM FIM NO VALENCIAA situação do Valencia não é nada fácil. O clube recebeu o Athletic Bilbao no Estádio Mestalla e foi derrotado por 2 a 0, com dois gols de Raúl García. Os "Che" venceram apenas uma partida nas seis disputadas desde a volta do Campeonato Espanhol e perdeu quatro. Na última segunda-feira, o técnico Albert Celades foi demitido.
EMPATE SEM GOLSO Real Valladolid, clube que tem Ronaldo Fenômeno como um dos sócios, recebeu o Levante e as equipes não movimentaram o placar. O Valladolid bem que tentou e chegou a finalizar o dobro de vezes do adversário (14 x 7), mas não foi o suficiente para vencer o goleiro Aitor Fernández.

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