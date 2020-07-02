Villarreal vence mais uma e segue invicto na volta do Espanhol; veja os resultados desta quarta na La Liga

Crédito: Divulgação / Villarreal / Site oficial

Quatro jogos deram sequência à 33ª rodada do Campeonato Espanhol nesta quarta-feira. O destaque ficou por conta do Villarreal, que venceu mais uma e continua invicto desde a volta da competição depois da paralisação provocada pelo coronavírus.

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GERARD MORENO BRILHA DE NOVO NO VILLARREAL​No Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, o Villarreal visitou o Betis e venceu por 2 a 0, com dois gols do atacante Gerard Moreno. O camisa 7 marcou quatro vezes em seis jogos depois da volta da competição, além de ter dado uma assistência. No torneio, são 15 gols em 31 partidas. Com a vitória, o Submarino Amarelo chegou aos 54 pontos e sonha com uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

GRANADA BATE O ALAVÉS​Em partida realizada no País Basco, o Alavés visitou o Granada e venceu por 2 a 0, com gols de Antonin e Soldado no Estadio Mendizorroza. O Granada chegou aos 46 pontos e ainda alimenta um sonho, mesmo que quase impossível, de chegar à zona de classificação para a Liga Europa. O clube está em 10º lugar. O Alavés tem 35 pontos e agora é o 15º, a seis pontos da zona de rebaixamento.

CRISE SEM FIM NO VALENCIAA situação do Valencia não é nada fácil. O clube recebeu o Athletic Bilbao no Estádio Mestalla e foi derrotado por 2 a 0, com dois gols de Raúl García. Os "Che" venceram apenas uma partida nas seis disputadas desde a volta do Campeonato Espanhol e perdeu quatro. Na última segunda-feira, o técnico Albert Celades foi demitido.