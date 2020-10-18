  • Villarreal vence clássico contra o Valência e assume liderança do Campeonato Espanhol
Villarreal vence clássico contra o Valência e assume liderança do Campeonato Espanhol

Submarino amarelo vence clássico da Comunidade Valenciana e agora é líder da competição. Getafe, que venceu o Barcelona, é vice-líder, mas tem um jogo a menos...
LanceNet

18 out 2020 às 13:59

Crédito: Divulgação / Site oficial do Villarreal
O Villarreal é o novo líder do Campeonato Espanhol. Neste domingo, o Submarino Amarelo venceu o clássico da Comunidade Valenciana, contra o Valencia, por 2 a 1, e assumiu a ponta da tabela. Paco Alcácer e Dani Parejo marcaram para os donos da casa. Gonçalo Guedes descontou.
+ VEJA A TABELA DA LA LIGAO Villarreal abriu o placar aos cinco minutos, com Paco Alcácer batendo pênalti cometido por Gabriel Paulista em Pedraza. Ainda na etapa inicial, o português Gonçalo Guedes empatou com um golaço de fora da área. O camisa 7 recebeu na esquerda, puxou para o meio e soltou uma bomba sem chances para Asenjo.
Na etapa final, o Submarino Amarelo controlou o jogo, buscou mais o gol e foi premiado aos 23 minutos, com um golaço do capitão Dani Parejo. O camisa 5 arriscou de fora da área, viu a bola bater no travessão e entrar para decretar a vitória. Antes do apito final, Kubo foi expulso.
OUTROS JOGOS DA MANHÃEibar 0 x 0 OsasunaAthletic Bilbao 2 x 0 Levante

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

