Villarreal vê jogo contra o Real Madrid como o grande teste

Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid

O Real Madrid viaja para encarar o Villarreal neste sábado, às 12h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. O duelo vale briga por posição na tabela, uma vez que os mandantes ocupam a vice-liderança do torneio, enquanto os atuais campeões estão em 4º lugar e buscam mais regularidade na competição.O técnico Zidane conta com problemas na defesa, por conta das lesões de Varane e Ramos, espera uma partida complicada e reclama do calendário nesta temporada.

- A boa notícia é que estamos de volta, mas há machucados e essa é a má notícia. Queremos pensar na partida de amanhã e fazer bem, isso é o que importa. O que posso dizer é que o calendário e grande. Penso na saúde dos jogadores, eles nunca param.

Enquanto isso, a equipe dirigida por Unai Emery irá tentar aproveitar o cansaço e as ausências do rival para se consolidar no topo da tabela.

- Conseguimos bons resultados nas últimas partidas. Progressivamente, estamos melhor no ataque e na defesa, mas teremos um rival que vai nos exigir muito. Diante do Real, é chave estar bem os 90 minutos. É um grande teste.