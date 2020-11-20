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futebol

Villarreal vê jogo contra o Real Madrid como o grande teste

Equipe de Unai Emery está na vice-liderança do Campeonato Espanhol, enquanto Real Madrid busca mais regularidade na competição para alcançar o topo da tabela...

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 13:21

LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 13:21
Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
O Real Madrid viaja para encarar o Villarreal neste sábado, às 12h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. O duelo vale briga por posição na tabela, uma vez que os mandantes ocupam a vice-liderança do torneio, enquanto os atuais campeões estão em 4º lugar e buscam mais regularidade na competição.O técnico Zidane conta com problemas na defesa, por conta das lesões de Varane e Ramos, espera uma partida complicada e reclama do calendário nesta temporada.
- A boa notícia é que estamos de volta, mas há machucados e essa é a má notícia. Queremos pensar na partida de amanhã e fazer bem, isso é o que importa. O que posso dizer é que o calendário e grande. Penso na saúde dos jogadores, eles nunca param.
Enquanto isso, a equipe dirigida por Unai Emery irá tentar aproveitar o cansaço e as ausências do rival para se consolidar no topo da tabela.
- Conseguimos bons resultados nas últimas partidas. Progressivamente, estamos melhor no ataque e na defesa, mas teremos um rival que vai nos exigir muito. Diante do Real, é chave estar bem os 90 minutos. É um grande teste.
Apesar da boa sequência nas últimas partidas, o Submarino Amarelo sofreu uma goleada para o Barcelona e empatou com o Atlético de Madrid, dois dos três grandes favoritos ao título espanhol. No entanto, os merengues decepcionaram na última rodada diante do Valencia e vive fase irregular neste início de campanha.

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