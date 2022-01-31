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futebol

Villarreal anuncia a contratação do argentino Giovani Lo Celso, do Tottenham, por empréstimo

Meio-campista de 25 anos acerta com o atual campeão da Europa League até o final da temporada e voltará ao país onde viveu a melhor fase de sua carreira pelo Betis...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 15:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 15:57
O último dia da janela de transferências do mercado de inverno no futebol europeu segue agitado. E o Villarreal, da Espanha, anunciou a contratação do meio-campista Giovani Lo Celso, de 25 anos, que pertence ao Tottenham. O argentino chega ao Submarino Amarelo por empréstimo, até o fim da temporada.O técnico Unai Emery foi fundamental na contratação do atleta, que esteve próximo de fechar com o Lyon. Diante do pedido do treinador do Villarreal, o clube espanhol conseguiu contornar a situação e fechar o acordo com o Tottenham pela cessão.
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Esta será a segunda passagem de Lo Celso pelo futebol espanhol. Na temporada 2018/19, o argentino atuou pelo Betis, quando fez 45 partidas, com 16 gols marcados e seis assistências. Este foi o melhor ano de sua carreira. Além do time de Sevilha e do Tottenham, ele tem passagem por PSG e Rosário Central, da Argentina, onde foi revelado.
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Concentrado com a seleção argentina que disputa as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 nesta Data-Fifa, Lo Celso deve chegar à Espanha ainda nesta semana. Na atual temporada, pelo Tottenham, ele fez 19 partidas, marcou um gol e deu duas assistências.
Crédito: LoCelsoestavasemespaçonoTottenham,deAntonioConte(Foto:JUSTINTALLIS/AFP

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