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Em sua última partida do Campeonato Espanhol, o Villareal se despedirá de dois jogadores históricos do clube. Neste domingo, o jogo contra o Eibar marcará a saída de Santi Cazorla e Bruno Soriano.

Soriano vai se aposentar. Durante sua carreira, vestiu apenas a camisa do Villareal. O capitão passou três anos longe dos gramados devido a uma lesão, mas conseguiu retornar.