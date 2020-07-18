Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Villareal se despedirá de dois jogadores históricos do clube

Santi Cazorla e Bruno Soriano farão a última partida com a camisa da equipe espanhola...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jul 2020 às 17:50

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 17:50

Crédito: Divulgação
Em sua última partida do Campeonato Espanhol, o Villareal se despedirá de dois jogadores históricos do clube. Neste domingo, o jogo contra o Eibar marcará a saída de Santi Cazorla e Bruno Soriano.
Soriano vai se aposentar. Durante sua carreira, vestiu apenas a camisa do Villareal. O capitão passou três anos longe dos gramados devido a uma lesão, mas conseguiu retornar.
Por outro lado, Santi Cazorla acertou contrato com o Al Saad, do Qatar. O meio-campista espanhol será treinado por Xavi Hernández.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé
Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados