futebol

Villa Nova x Atlético-MG. Onde assistir, seguir e prováveis times

Leão e Galo iniciam suas jornadas no Estadual de Minas Gerais nesta quarta-feira, 26 de janeiro, no Alçapão do Bonfim, em Nova Lima...
LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 20:10

A temporada 2022 do futebol mineiro vai começar para Villa Nova e Atlético-MG, que se enfrentam nesta quarta-feira, 26 de janeiro, às 19h, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro 2022. O confronto é entre campeões. O Leão do Bonfim venceu o Módulo II e voltou à elite estadual. Já o Galo é o atual bicampeão Mineiro, Brasileiro e da Copa do Brasil, sendo o franco favorito ao tricampeonato. No Galo, tem treinador novo, Antonio Mohamed, o Turco, Ademir, Diego Godin, jogador de três Copas do Mundo e o atacante Fábio Gomes. Houve perdas, como a saída de Diego Costa, Hyoran, Junior Alonso e Nathan. Mas nada que abale o favoritismo atleticano. No Galo, tem treinador novo, Antonio Mohamed, o Turco, Ademir, Diego Godin, jogador de três Copas do Mundo e o atacante Fábio Gomes. Houve perdas, como a saída de Diego Costa, Hyoran, Junior Alonso e Nathan. Mas nada que abale o favoritismo atleticano.
O time terá alguns desfalques por Covid-19 (Allan, Micael, Keno e Savinho), além de dois atletas nas ELiminatórias para a Copa do Mundo (Godin e Vargas). MAs, mesmo assim, o técnico Mohamed deve por um time mesclado com jovens e reservas. O Villa Nova tem o técnico Bruno Pivetti, com campanhas de sucesso no Tombense e CSA, sendo campeão alagoano em 2021 e da Recopa Mineira pela equipe de Tombos. Há veteranos bem conhecidos no elenco Leandro Salino, rodado no mundo da bola, com direito a jogos na Champions, e Glaycon, goleiro de muitas equipes em Minas Gerais.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA VILLA NOVA x ATLÉTICO-MGData: 26 de janeiro 2022Horário: 19h(de Brasília)Local: Castor Cifuentes, Nova Lima (MG)Árbitro: Felipe Fernandes de Lima Assistentes: Felipe Alan da Costa e Marcyano da Silva VicenteOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM
VILLA NOVA (Técnico: BRUNO PIVETTI)​Glaycon, Danilo Belão,Gabriel Furtado ,Kadu, Leandro Salino e Hipólito; Branquinho, Wesley, Thiago Mosquito, Renan Mota e Adriano Amorim Desfalques: nenhum ATLÉTICO-MG (Técnico: ANTONIO MOHAMED)
Rafael; Guga, Igor Rabello, Vitor Mendes e Dodô; Neto, Guilherme Castilho, Calebe e Borrero; Sasha e Savarino (Ademir)
Desfalques: Diego Godin e Vargas (disputando Eliminatórias), Keno, Savinho, Micael e Allan (Covid-19)
Crédito: Villa e Atlético-MG é o jogo mais antigo do Campeonato Mineiro, com mais de 100 anos de rivalidade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista morre após perder o controle na BR 101, em Linhares
Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026

