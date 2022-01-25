Villa Nova x Atlético-MG. Onde assistir, seguir e prováveis times

A temporada 2022 do futebol mineiro vai começar para Villa Nova e Atlético-MG, que se enfrentam nesta quarta-feira, 26 de janeiro, às 19h, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro 2022. O confronto é entre campeões. O Leão do Bonfim venceu o Módulo II e voltou à elite estadual. Já o Galo é o atual bicampeão Mineiro, Brasileiro e da Copa do Brasil, sendo o franco favorito ao tricampeonato. No Galo, tem treinador novo, Antonio Mohamed, o Turco, Ademir, Diego Godin, jogador de três Copas do Mundo e o atacante Fábio Gomes. Houve perdas, como a saída de Diego Costa, Hyoran, Junior Alonso e Nathan. Mas nada que abale o favoritismo atleticano.
O time terá alguns desfalques por Covid-19 (Allan, Micael, Keno e Savinho), além de dois atletas nas ELiminatórias para a Copa do Mundo (Godin e Vargas). MAs, mesmo assim, o técnico Mohamed deve por um time mesclado com jovens e reservas. O Villa Nova tem o técnico Bruno Pivetti, com campanhas de sucesso no Tombense e CSA, sendo campeão alagoano em 2021 e da Recopa Mineira pela equipe de Tombos. Há veteranos bem conhecidos no elenco Leandro Salino, rodado no mundo da bola, com direito a jogos na Champions, e Glaycon, goleiro de muitas equipes em Minas Gerais.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA VILLA NOVA x ATLÉTICO-MGData: 26 de janeiro 2022Horário: 19h(de Brasília)Local: Castor Cifuentes, Nova Lima (MG)Árbitro: Felipe Fernandes de Lima Assistentes: Felipe Alan da Costa e Marcyano da Silva VicenteOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM
VILLA NOVA (Técnico: BRUNO PIVETTI)Glaycon, Danilo Belão,Gabriel Furtado ,Kadu, Leandro Salino e Hipólito; Branquinho, Wesley, Thiago Mosquito, Renan Mota e Adriano Amorim Desfalques: nenhum ATLÉTICO-MG (Técnico: ANTONIO MOHAMED)
Rafael; Guga, Igor Rabello, Vitor Mendes e Dodô; Neto, Guilherme Castilho, Calebe e Borrero; Sasha e Savarino (Ademir)
Desfalques: Diego Godin e Vargas (disputando Eliminatórias), Keno, Savinho, Micael e Allan (Covid-19)