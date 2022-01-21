Villa Nova divulga detalhes da venda de ingressos para estreia no Mineiro contra o Atlético-MG

O torcedor que quiser acompanhar a estreia do Villa Nova no Campeonato Mineiro, contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Alçapão do Bonfim, em Nova Lima, já pode adquirir seus ingressos. No total serão comercializados 3.480 entradas, sendo 2.500 para a torcida do Leão e 980 para os atleticanos. A diretoria do Villa informa que os bilhetes serão comercializados nos seguintes valores: R$ 60 inteira e R$ 30 meia entrada. Vale ressaltar que uma ação promocional também foi criada. O torcedor do Leão que comprar o ingresso com a camisa do Villa terá desconto especial e vai pagar somente meia entrada. Os ingressos começam a ser vendidos na manhã deste sábado, nas lojas Luisinho Esportes, Leko Distribuidora, Ciro Calçados e Luis Fotógrafo. Os ingressos começam a ser vendidos neste sábado, em Nova Lima-(Divulgação/Villa Nova)Os bilhetes para a torcida do Atlético-MG serão vendidos na bilheteria 1 do Alçapão do Bonfim, na Rua Major Felizardo S/N. Os valores são os mesmos: R$ 60 inteira e R$ 30 meia entrada. A diretoria do Villa esclarece, no entanto, que, com a capacidade reduzida de público por causa da pandemia, a melhor solução foi encontrada para a participação dos torcedores na estreia das equipes no Campeonato Mineiro. Diante do cenário do Covid-19, com novos surtos em todo Brasil, está proibida a entrada de menores de 12 anos e o uso das máscaras de proteção é obrigatório. Além disso, para ter acesso ao estádio no dia do jogo, o torcedor terá que apresentar o comprovante de vacinação, impresso, por meio do Certificado Nacional de Imunização estando com as duas doses da vacina ou dose única. Caso não apresente esse comprovante, terá de levar resultado negativo de exame RT-PCR/Teste rápido realizado até 72h antes do jogo ou laudo médico comprovando infecção por COVID curada com no mínimo 15 dias e no máximo três meses.Os jogo terá protocolos de segurança sanitária para acesso ao estádio-(Divulgação/Villa Nova)