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Vilão? Tiago Volpi protagoniza falhas em eliminações do São Paulo na Copa do Brasil e na Libertadores

Goleiro do São Paulo cometeu erros nos jogos contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, e contra o Palmeiras, pela Libertadores, virando um personagem das eliminações...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Com a derrota por 3 a 1 para o Fortaleza, na última quarta-feira (15), o São Paulo foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo, porém, foi marcado pelo goleiro Tiago Volpi, que cometeu falhas graves pelo Tricolor paulista, no jogo de ida e no jogo de volta. Volpi coleciona, também, erros em outra eliminação do time, na Libertadores e vive temporada de vilão no clube.
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Nas duas ocasiões, Volpi falhou tanto no jogo de ida quanto no jogo de volto, se tornando personagem marcante nas eliminações e rendendo muitas críticas por parte dos torcedores.
No jogo de ida da partida contra o Fortaleza, o goleiro foi determinante para o resultado. Aos 38 minutos do segundo tempo, quando o placar estava 2 a 0 para o São Paulo e a partida parecia controlada, Volpi falhou feio ao tentar sair do gol para antecipar cruzamento, passou pela bola e deixou Yago Pikachu com o gol aberto para diminuir. Com a reação, o Leão conseguiu o empate nos minutos finais da partida, com gol de Romarinho.Já na Libertadores, contra o Palmeiras, as situações foram bem semelhantes às do jogo contra o Fortaleza. No jogo de ida, no Morumbi, quando o São Paulo estava à frente no placar por 1 a 0, Volpi foi mal tomou gol de Patrick de Paula em uma cobrança de falta de muito longe e finalizada no canto do goleiro.
No jogo da volta, no Allianz Parque, domínio alviverde e, logo no primeiro tempo, o placar foi aberto em uma falha de Tiago Volpi, mesmo roteiro do jogo contra o Fortaleza. Volpi falhou em um gol de Raphael Veiga, que chutou no canto defendido pelo goleiro. Com as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, o São Paulo foca, agora, apenas no Brasileirão. A situação do Tricolor na competição, porém, é delicada, pois o time ocupa a 16ª posição, apenas um ponto à frente do Z4.
O próximo jogo da equipe é no próximo domingo (19), às 16h, no Morumbi, contra o Atlético-GO, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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