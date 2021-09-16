Vilão? Tiago Volpi protagoniza falhas em eliminações do São Paulo na Copa do Brasil e na Libertadores

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Com a derrota por 3 a 1 para o Fortaleza, na última quarta-feira (15), o São Paulo foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo, porém, foi marcado pelo goleiro Tiago Volpi, que cometeu falhas graves pelo Tricolor paulista, no jogo de ida e no jogo de volta. Volpi coleciona, também, erros em outra eliminação do time, na Libertadores e vive temporada de vilão no clube.

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Nas duas ocasiões, Volpi falhou tanto no jogo de ida quanto no jogo de volto, se tornando personagem marcante nas eliminações e rendendo muitas críticas por parte dos torcedores.

No jogo de ida da partida contra o Fortaleza, o goleiro foi determinante para o resultado. Aos 38 minutos do segundo tempo, quando o placar estava 2 a 0 para o São Paulo e a partida parecia controlada, Volpi falhou feio ao tentar sair do gol para antecipar cruzamento, passou pela bola e deixou Yago Pikachu com o gol aberto para diminuir. Com a reação, o Leão conseguiu o empate nos minutos finais da partida, com gol de Romarinho.Já na Libertadores, contra o Palmeiras, as situações foram bem semelhantes às do jogo contra o Fortaleza. No jogo de ida, no Morumbi, quando o São Paulo estava à frente no placar por 1 a 0, Volpi foi mal tomou gol de Patrick de Paula em uma cobrança de falta de muito longe e finalizada no canto do goleiro.

No jogo da volta, no Allianz Parque, domínio alviverde e, logo no primeiro tempo, o placar foi aberto em uma falha de Tiago Volpi, mesmo roteiro do jogo contra o Fortaleza. Volpi falhou em um gol de Raphael Veiga, que chutou no canto defendido pelo goleiro. Com as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, o São Paulo foca, agora, apenas no Brasileirão. A situação do Tricolor na competição, porém, é delicada, pois o time ocupa a 16ª posição, apenas um ponto à frente do Z4.