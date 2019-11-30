Vila Nova vence o Prosperidade e fica perto do hexacampeonato

Thais comemora o gol do Vila Nova Crédito: Alberto Borém

Representante do futebol do Espírito Santo nas últimas duas edições da Série A-2 do Brasileiro Feminino, o Vila Nova-ES ficou mais próximo de retornar à competição, em 2020, e de levantar a taça de campeão estadual pela sexta vez. Na tarde deste sábado, no jogo de ida das finais do Campeonato Capixaba 2019, o time de Vila Velha derrotou o Prosperidade, por 2 a 0, e abriu uma boa vantagem.

Com apenas 30 segundos de bola rolando, o Vila ficou na frente, após o gol da atacante Thais. No lance, a camisa 22 aproveitou um momento de desatenção da defesa do Prospê e teve que finalizar duas vezes para balançar as redes.

No segundo tempo, aos 33, Cibele assegurou a vitória. A atacante recebeu um lindo passe de Gabi Ferreira, se livrou da marcação de uma defensora e chutou cruzado no canto direito da goleira Thaynara.

Com o triunfo de 2 a 0, agora o Vila Nova pode até perder por um gol de diferença, no jogo da volta, que mesmo assim garante o sexto título estadual e a vaga para a Segunda Divisão do Brasileirão. Ao Prosperidade, resta apenas vencer por três gols de vantagem. Caso o time de Vargem Alta vença por dois gols, a decisão vai para as cobranças de pênaltis.

Vila Nova-ES x Prosperidade, pelo Campeonato Capixaba Feminino 2019  Foto: Alberto BorémVila Nova-ES x Prosperidade, pelo Campeonato Capixaba Feminino 2019  Foto: Alberto Borém

O jogo de volta, com o mando do Prosperidade, está previsto para o próximo final de semana. O clube quer jogar em seu estádio (Humberto Scaramussa), mas a Federação de Futebol (FES) ainda não confirmou o local da partida.