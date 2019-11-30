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Capixabão Feminino

Vila Nova vence o Prosperidade e fica perto do hexacampeonato

Thais e Cibele marcaram os gols da vitória do time de Vila Velha, no jogo de ida do confronto que também vale uma vaga na Série A-2 do Brasileirão 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2019 às 19:42

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 19:42

Thais comemora o gol do Vila Nova Crédito: Alberto Borém
Representante do futebol do Espírito Santo nas últimas duas edições da Série A-2 do Brasileiro Feminino, o Vila Nova-ES ficou mais próximo de retornar à competição, em 2020, e de levantar a taça de campeão estadual pela sexta vez. Na tarde deste sábado, no jogo de ida das finais do Campeonato Capixaba 2019, o time de Vila Velha derrotou o Prosperidade, por 2 a 0, e abriu uma boa vantagem.
Com apenas 30 segundos de bola rolando, o Vila ficou na frente, após o gol da atacante Thais. No lance, a camisa 22 aproveitou um momento de desatenção da defesa do Prospê e teve que finalizar duas vezes para balançar as redes.
No segundo tempo, aos 33, Cibele assegurou a vitória. A atacante recebeu um lindo passe de Gabi Ferreira, se livrou da marcação de uma defensora e chutou cruzado no canto direito da goleira Thaynara.
Com o triunfo de 2 a 0, agora o Vila Nova pode até perder por um gol de diferença, no jogo da volta, que mesmo assim garante o sexto título estadual e a vaga para a Segunda Divisão do Brasileirão. Ao Prosperidade, resta apenas vencer por três gols de vantagem. Caso o time de Vargem Alta vença por dois gols, a decisão vai para as cobranças de pênaltis.
Vila Nova-ES x Prosperidade, pelo Campeonato Capixaba Feminino 2019  Foto: Alberto BorémVila Nova-ES x Prosperidade, pelo Campeonato Capixaba Feminino 2019  Foto: Alberto Borém
O jogo de volta, com o mando do Prosperidade, está previsto para o próximo final de semana. O clube quer jogar em seu estádio (Humberto Scaramussa), mas a Federação de Futebol (FES) ainda não confirmou o local da partida.

Vila Nova x Prosperidade, pelo Campeonato Capixaba Feminino 2019

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