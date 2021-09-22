Vila Nova tenta, mas não sai do zero com Confiança

O Brasileirão Série B 2021 continua com tudo. Nesta terça-feira, 21, o Vila Nova recebeu o Confira, em jogo válido pela 25ª rodada, no Estádio Oba, em Goiânia. Com as duas equipes bastante truncadas, poucas chances de perigo foram criadas. Assim, o duelo acabou no 0 a 0.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCOMEÇO MORNO...
A partida se iniciou bastante truncada, com as duas equipes cometendo bastantes faltas. Nos dez primeiros minutos, foram dez faltas marcadas. Com isso, nenhuma chance de perigo foi criada.
MUITO TRUNCADO!
Aos 10, Clayton foi lançado em profundidade. Com isso, Rafael Santos saiu do gol e tocou a bola para a lateral. O impedimento do atacante do Tigre foi marcado. Dois minutos depois, Arthur Rezende chutou à meia-altura, a barreira quase abriu e quase complicou a vida do goleiro do Confiança.
SEM CHANCES...
O confronto seguiu sem nada sendo criado. Dessa forma, os ânimos só voltaram a ficar mais animados aos 31, quando o lateral-esquerdo Bruno Collaço levou amarelo. No restante da primeira etapa, os times pouco criaram.
VOLTA MAIS MOVIMENTADA!
Depois de um primeiro tempo bem apagado, ambas as equipes voltaram a campo com vontade de tirar o zero do placar. Dessa forma, logo no primeiro minuto, o Vila Nova apareceu com Clayton. O atacante recebeu dentro da área, ajeitou o corpo, mas acabou finalizando mal.
PRESSÃO...
Aos 9, os donos da casa tiveram a melhor chance da partida. Depois de uma cobrança de escanteio, Renato Donato finalizou à queima-roupa em cima de Rafael Santos, que brilhou e defendeu com o joelho. Em seguida, Alesson recebeu pelo alto, dominou e mandou uma bomba no travessão.
CONFIANÇA APARECENDO!
Pouco tempo depois de entrar, Neto Berola criou uma boa jogada. Aos 26, o atacante saiu em velocidade, alcançou bola e rolou para a entrada da área. Jhemerson não dominou e voltou para Berola, que chutou travado. No rebote, Ítalo estava impedido.
PÊNALTI?
Aos 30, um jogada polêmica... Jonathan Bocão levantou na área, e Lohan se chocou com Rafael Donato, caindo na área. O jogador pediu pênalti. A arbitragem chegou a ir verificar no VAR, que não apontou nenhuma penalidade.
NO SUSTO!
Os donos da casa seguiram na tentativa de abrir o placar. Aos 37, João Pedro deu um passe açucarado para Alan Grafite, mas Jonathan chegou no momento certo, afastou e evitou o gol do Tigre. Aos 44, foi a vez de Pedro Júnior desperdiçar. Sem outros sustos, o duelo encerrou no 0 a 0.FICHA TÉCNICAVila Nova 0 x 0 ConfiançaLocal: Estádio OBA, em Goiânia (GO)Data e hora: 21/09/2021 - 21h30 (horário de Brasília)Árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)Assistentes: Johnny Barros de Oliveira (SC) e Gizeli Casari (SC)VAR: Rafael Traci (Fifa/SC)Cartões amarelos: Bruno Collaço e Deivid (Vila Nova); Adalberto, Álvaro e Willians Santana (Confiança)Cartões vermelhos: -Gols: -
VILA NOVA (Técnico: Higo Magalhães)
Georgemy; Moacir, Rafael Donato, Renato Silveira e Bruno Collaço (Willian Formiga, aos '/2ºT); Deivid, Arthur Rezende (Pedro Júnior, aos 33'/2ºT) e Tiago Real (João Pedro, aos '/2ºT); Kelvin (Maná, aos 18'/2ºT), Clayton (Alan Grafite, 34'/2ºT) e Alesson.
CONFIANÇA (Técnico: Luizinho Lopes)
Rafael Santos; Jonathan Bocão (Vinícius Barba, aos 40'/2ºT), Nirley, Adalberto e João Paulo; Madison, Álvaro (Rafael Vila, aos 39'/2ºT), Jhemerson e Ítalo (Luidy, aos 39'/2ºT); Willians Santana (Neto Berola, aos 20'/2ºT) e Tiago Reis (Lohan, aos 11'/2ºT).