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futebol

Vila Nova faz 1º tempo letal e vence Náutico pela Série B

Com a vitória. Tigre se aproxima do G4 da competição ...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 20:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 20:57
Nesta sexta-feira (6), o Vila Nova foi letal na primeira etapa e conseguiu a vitória atuando em casa contra o Náutico, por 2 a 0, com gols marcados por Daniel Amorim e Pablo Dyego.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSVILA AO ATAQUE!
Os mandantes começaram a partida com toda força ofensiva, pressionado o adversário. Pedro Vitor teve uma boa oportunidade, mas parou no goleiro. Logo depois, Daniel Amorim acertou cabeçada para fora. Aos 21, Victor Andrade puxou contra-ataque pela esquerda, foi até a linha de fundo e tocou para área. A zaga afastou, Daniel Amorim pegou a sobra e abriu o placar.
A resposta do Timbú quase surgiu com Jean Carlos, em chute perigoso de fora da área. Logo em seguida, aos 27’, após cobrança de lateral, a zaga pernambucana dormiu, Pablo Dyego foi mais esperto e empurrou para as redes. Antes do intervalo, Jean Carlos teve nova oportunidade de fora.
ADMINISTROU!
Na volta, Niltinho abriu espaço e obrigou Georgemy a fazer defesa. Mais tarde, Collaço cruzou na esquerda e Pablo Dyego quase marcou. Jean Carlos tentou novamente de fora da área e obrigou o goleiro a fazer nova defesa.
Luís Phelipe, do Náutico, chegou a ser expulso, mas após revisão do VAR, o jogador ficou somente com o amarelo. Com o resultado na mão, o Vila Nova só administrou a partida e levou até o fim.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Vila Nova x Náutico Local: estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), Goiânia-GOData/horário: 06/05/2022 - 19h (de Brasília)Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)Assistente 1: Ivan Carlos Bohn (PR)Assistente 2: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)Árbitro de Vídeo (VAR): Heber Roberto Lopes (PR)Cartões amarelos: Alex Silva, Collaço (Vila Nova), Djavan, Richard, Luis Philipe, Camutanga e Ewandro (Náutico) Cartões vermelhos: - GOLS: Daniel Amorim (21’/1T) (1-0), Pablo Dyego (27’/2T) (2-0)
Vila Nova - Técnico: Higo Magalhães
Georgemy; Alex Silva, Donato, Renato e Collaço; Ralf (Rafinha 17’/2T), Arthur Rezende e Matheuzinho (Diego Tavares 32’/2T), Pablo Dyego (Pablo 32’/2T), Daniel Amorim e Victor Andrade.
Náutico - Técnico: Roberto Fernandes Lucas Perri; Hereda, Camutanga, Bruno Bispo e Júnior Tavares; Djavan (Ralph - intervalo), Ricardo Franco e Jean Carlos; Ewandro, Pedro Vitor e Léo Passos (Amarildo 33’/2T).
Crédito: PauloDyegocomemorandogoldoVilaNova(Foto:TwitteroficialdoVilaNova

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