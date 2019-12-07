Vila Nova empata com o Prosperidade e fatura o título do Capixabão Feminino

Meninas do Vila Nova comemoram a conquista do Campeonato Capixaba Crédito: Vila Nova/Divulgação

É hexa! O Vila Nova conquistou o hexacampeonato do Campeonato Capixaba de Futebol Feminino, o quinto seguido. O time de Vila Velha levantou o troféu na tarde deste sábado (07) após o empate em 1 a 1 com o Prosperidade, no estádio Humberto Scaramussa, em Vargem Alta. O Vila venceu o jogo de ida por 2 a 0 e tinha a vantagem na partida decisiva. Carmem abriu o placar para o Prospê e Thais empatou para o Vila Nova, que com a conquista garantiu vaga na preliminar da Série A2 do Campeonato Brasileiro em 2020.

Para conquistar o primeiro título o Prospê precisava vencer por três gols de vantagem, com isso a equipe iniciou o primeiro tempo indo para cima das adversarias. Já aos dois minutos, a atacante Lorena finalizou de fora da área levando perigo. Depois da pressão, o Vila Nova conseguiu se impôr, mas não o suficiente para abrir o placar, o que o Prospê conseguiu fazer aos 34 minutos do primeiro tempo. A atacante Carmem cobrou falta pelo canto direito, na intermediaria, a bola foi direito ao gol. A goleia adversaria ainda tentou espalmar, mas a bola morreu no fundo da rede.