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Futebol

Vila Nova empata com o Prosperidade e fatura o título do Capixabão Feminino

Equipe de Vila Velha conquistou o Estadual pela sexta vez em sua história e também garantiu vaga na Série A2 do Campeonato Brasileiro, em 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2019 às 19:43

Publicado em 07 de Dezembro de 2019 às 19:43

Meninas do Vila Nova comemoram a conquista do Campeonato Capixaba Crédito: Vila Nova/Divulgação
É hexa! O Vila Nova conquistou o hexacampeonato do Campeonato Capixaba de Futebol Feminino, o quinto seguido. O time de Vila Velha levantou o troféu na tarde deste sábado (07) após o empate em 1 a 1 com o Prosperidade, no estádio Humberto Scaramussa, em Vargem Alta. O Vila venceu o jogo de ida por 2 a 0 e tinha a vantagem na partida decisiva. Carmem abriu o placar para o Prospê e Thais empatou para o Vila Nova, que com a conquista garantiu vaga na preliminar da Série A2 do Campeonato Brasileiro em 2020. 
Para conquistar o primeiro título o Prospê precisava vencer por três gols de vantagem, com isso a equipe iniciou o primeiro tempo indo para cima das adversarias. Já aos dois minutos, a atacante Lorena finalizou de fora da área levando perigo. Depois da pressão, o Vila Nova conseguiu se impôr, mas não o suficiente para abrir o placar, o que o Prospê conseguiu fazer aos 34 minutos do primeiro tempo. A atacante Carmem cobrou falta pelo canto direito, na intermediaria, a bola foi direito ao gol. A goleia adversaria ainda tentou espalmar, mas a bola morreu no fundo da rede. 

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Na etapa completar, a equipe mandante continuou buscando o gol, o que levaria a decisão para as penalidades máximas. O time do Vila, por sua vez, jogou um pouco recuado no segundo tempo, o que pode ser um desgaste, já que um dia antes da decisão a equipe disputou jogo valido pelo Campeonato Brasileiro de Fut 7. Mas o empate veio aos 47 minutos. A atacante Thais ganhou a bola da zagueira, na linha de fundo, entrou na areá e garantiu o empate.

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