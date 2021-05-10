Vila Nova e Grêmio Anápolis irão disputar a final do Campeonato Goiano

Está definida a decisão do Campeonato Goiano. Neste domingo, Vila Nova e Grêmio Anápolis passaram da semifinal e estão vivos na briga pelo título. Confira abaixo um resumo dos jogos:
Aparecidense x Vila Nova
No Aníbal Batista de Toledo, o Vila Nova abriu o marcador através de Rafael Donato, que anotou o gol na etapa inicial. Nos 45 minutos finais, Walisson Maia foi expulso e colocou a Aparecidense em cima do Vila, mas o Tigre soube controlar o adversário e garantir uma vaga na decisão.
Atlético-GO x Grêmio Anápolis
No último jogo da noite, o Atlético-GO venceu o Anápolis por 2 a 1 e forçou a disputa de pênaltis. Na marca da cal, o Grêmio Anápolis foi guerreiro e venceu por 12 a 11.