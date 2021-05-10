Vila Nova e Grêmio Anápolis irão disputar a final do Campeonato Goiano

Crédito: Divulgação/Vila Nova

Está definida a decisão do Campeonato Goiano. Neste domingo, Vila Nova e Grêmio Anápolis passaram da semifinal e estão vivos na briga pelo título. Confira abaixo um resumo dos jogos:

Aparecidense x Vila Nova

No Aníbal Batista de Toledo, o Vila Nova abriu o marcador através de Rafael Donato, que anotou o gol na etapa inicial. Nos 45 minutos finais, Walisson Maia foi expulso e colocou a Aparecidense em cima do Vila, mas o Tigre soube controlar o adversário e garantir uma vaga na decisão.

Atlético-GO x Grêmio Anápolis