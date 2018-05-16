Vila Nova arranca empate do Embu das Artes pelo Brasileiro Feminino

Em busca de um lugar no G-2 do Grupo 1 da Série A-2 do Campeonato Brasileiro Feminino, o Vila Nova visitou o Embu das Artes, no estádio Hermínio Espósito, em São Paulo, nesta quarta-feira. Mesmo diante do lanterna da chave, o Vila encontrou muitas dificuldades, mas arrancou um empate em 2 a 2.

As meninas do Vila suportaram a pressão e empataram com o Embu das Artes Crédito: Aline Cyrillo/Divulgação

Com o empate, o Vila chega aos sete pontos e se iguala aos líderes Internacional e América-MG, que se enfrentam ainda nesta quarta. O Embu, com o resultado, somou o seu primeiro ponto.

Na quinta rodada, na quarta-feira que vem (23), o Vila Nova recebe o Napoli-SC, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, às 20 horas.

O jogo

Desde o apito inicial o Vila jogou no campo do Embu e criou as melhores chances. Foram três bolas na trave, a zagueira Guaciara tirando em cima da linha. Mas, aos 27, a volante Larissa brigou pela e, de fora da área, chutou sem chances para a goleira.

Atrás do placar, o Embu foi para cima e, 10 minutos depois, chegou ao empate com a também volante Laiane, que marcou de cabeça após uma cobrança de escanteio.

No segundo tempo, o time da casa voltou melhor, apostando nas bolas aéreas, sempre mirando a atacante Amanda. Apesar da chuva de cruzamentos, o gol da virada saiu de um chute colocado da meia Tcheury, que acertou o ângulo superior esquerdo da goleira Adelayne, aos 22 minutos.

Antes do fim, o time capixaba achou forças para buscar o empate. Aos 39 minutos, Kamila lançou Tuanny, que driblou Maria Gabriela e tocou para o gol.

EMBU DAS ARTES 2 X 2 VILA NOVA

Embu das Artes: Maria Gabriela; Dainelly, Mayara, Guaciara e Evelin; Alieni (Larissa), Laiane (Brenda), Mel (Alene), Tcheury e Nini; Amanda. Técnico: Nivaldo Rosa.

Vila Nova: Adelayne; Kamila, Stella, Sabrina (Andreia-Edna) e Carmen; Monique, Larissa, Tuanny, Luana e Gabi Ferreira; Thais (Naná). Técnico: Luciano Tadino.

Gols: Larissa , aos 27min e Laiane, aos 37 minutos do 1º tempo. Tcheury, aos 22, e Tuanny, aos 39 minutos do 2º tempo.

Estádio: Hermínio Espósito (Embu-SP)

Árbitro: Adeli Mara Monteiro (SP)



