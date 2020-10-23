Vietto está próximo de deixar o Sporting para o Al-Hilal

Crédito: Vietto já rodou por diversos países do futebol europeu (Divulgação

Luciano Vietto, atacante do Sporting, está próximo de acertar sua transferência para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, segundo o jornal “A Bola”. Os Leões devem aceitar uma oferta em cerca de oito milhões de euros (R$ 52 milhões) por 75% dos direitos do argentino e o atleta também terá um salário anual líquido de quatro milhões de euros (R$ 26 milhões) por cada uma das próximas três temporadas.

As condições fizeram com que o argentino se encontrasse com o presidente do clube, Frederico Varandas, para pedir o aval para que a transferência ocorra. O Sporting ainda tem 25% dos direitos de Vietto caso uma possível transferência no futuro aconteça. O mandatário aceitou a operação para fazer caixa e se livrar de um dos maiores salários do elenco.