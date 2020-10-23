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futebol

Vietto está próximo de deixar o Sporting para o Al-Hilal

Clube saudita irá pagar cerca de R$ 52 milhões por 75% dos direitos do atacante argentino e jogador irá receber um salário anual de R$ 26 milhões pelas próximas três temporadas...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 08:57

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 08:57

Crédito: Vietto já rodou por diversos países do futebol europeu (Divulgação
Luciano Vietto, atacante do Sporting, está próximo de acertar sua transferência para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, segundo o jornal “A Bola”. Os Leões devem aceitar uma oferta em cerca de oito milhões de euros (R$ 52 milhões) por 75% dos direitos do argentino e o atleta também terá um salário anual líquido de quatro milhões de euros (R$ 26 milhões) por cada uma das próximas três temporadas.
As condições fizeram com que o argentino se encontrasse com o presidente do clube, Frederico Varandas, para pedir o aval para que a transferência ocorra. O Sporting ainda tem 25% dos direitos de Vietto caso uma possível transferência no futuro aconteça. O mandatário aceitou a operação para fazer caixa e se livrar de um dos maiores salários do elenco.
Vietto vinha sendo utilizado na atual temporada pelo técnico Rúben Amorim, tendo participado de cinco jogos na temporada entre Campeonato Português e Liga Europa. O atacante marcou um gol no duelo contra o Porto e deu duas assistências, uma em cada competição disputada. Apesar do bom início, os números da última campanha deixaram a desejar.

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