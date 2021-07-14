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'Viemos pra tentar ganhar', diz Cuca ao negar que equipe tenha jogado pelo empate diante do Boca Juniors

O treinador alvinegro comentou as dificuldades do jogo e viu o time argentino em um estado físico melhor do que o Galo...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 06:05

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 06:05
A sensação do torcedor do Atlético-MG após o empate com o Boca Juniors por 0 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores é que o Galo poderia ter saído vencedor do confronto, trazendo uma vantagem para o duelo de volta, no dia 20 de julho, no Mineirão. Todavia, o jogo truncado, com a equipe brasileira não conseguindo se impor, apesar de estar em ritmo de competição, enquanto o Boca ainda está iniciando a sua temporada, trouxe um descontentamento do atleticano. O técnico Cuca rechaçou que seus comandados não tentaram sair vitoriosos e admitiu que as dificuldades da partida culminaram no resultado mais provável, que foi o empate. O treinador também citou que a equipe argentina não está cansada como a sua e em melhor estágio físico. Confira a análise de Cuca nos vídeos da matéria. Cuca rechaçou que o Galo não foi a Buenos Aires tentar a vitória sobre o Boca-(Pedro Souza/Atlético-Mg)

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