Vídeo: veja os gols do triunfo do Galo sobre o Tombense pelo Mineiro

O time alternativo do Atlético-MG tem cumprido bem seu papel, garantindo pontos importantes para a equipe neste início de Campeonato Mineiro, enquanto os titulares descansam da temporada passada. O Galo venceu o Tombense por 2 a 1, gols de Marrony e Gabriel, para o alvinegro, com Caíque descontando para o time da Zona da Mata Mineira. O duelo, pela segunda rodada do Estadual, aconteceu nesta quinta-feira, 4 de março, no Estádio Almeidão, em Tombos. O resultado devolveu a liderança ao Atlético-MG, com seis pontos, mesma pontuação do América-MG, porém, o Galo leva vantagem nos critérios de desempate. Veja os gols no vídeo acima.