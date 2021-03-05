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futebol

Vídeo: veja os gols do triunfo do Galo sobre o Tombense pelo Mineiro

O alvinegro venceu a segunda no Estadual e é líder com 100% de aproveitamento...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 23:58

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 23:58
O time alternativo do Atlético-MG tem cumprido bem seu papel, garantindo pontos importantes para a equipe neste início de Campeonato Mineiro, enquanto os titulares descansam da temporada passada. O Galo venceu o Tombense por 2 a 1, gols de Marrony e Gabriel, para o alvinegro, com Caíque descontando para o time da Zona da Mata Mineira. O duelo, pela segunda rodada do Estadual, aconteceu nesta quinta-feira, 4 de março, no Estádio Almeidão, em Tombos. O resultado devolveu a liderança ao Atlético-MG, com seis pontos, mesma pontuação do América-MG, porém, o Galo leva vantagem nos critérios de desempate. Veja os gols no vídeo acima.
Próximos jogos​O Galo joga no domingo, 7 de março, às 20h, contra o Uberlândia, no Mineirão. Já o Tombense terá pela frente o Coimbra, também no domingo, só que às 10h, no Independência. O Galo segue 100% no Estadual de Minas, sendo o líder da competição-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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