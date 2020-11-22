Vídeo: veja os gols do empate entre Atlético-MG e Ceará no Castelão

Atlético-MG e Ceará fizeram um duelo de quatro gols neste domingo, 22 de novembro, no Castelão, em Fortaleza. Os artilheiros do jogo foram Keno e Sasha para o Galo, com Vizeu e Lima anotando os tentos do Vozão. Confira o vídeo acima.

Na próxima rodada, Galo recebe o Botafogo no Mineirão, na quarta-feira, 25 de novembro, às 21h30. O Vozão vai ter uma semana de folga e voltar a campo somente na segunda-feira, 30, às 20h, contra o Vasco. O Galo suou muito, mas pontuou fora de casa e manteve a liderança do campeonato-(Bruno Cantini/Agência Galo)