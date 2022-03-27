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futebol

VÍDEO: veja os gols do duelo Galo e Caldense pela semifinal do Mineiro

O time alvinegro confirmou a vaga na decisão estadual e vai tentar o tricampeonato em cima do maior rival, o Cruzeiro...

Publicado em 27 de Março de 2022 às 20:18

LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2022 às 20:18
O Atlético-MG está em mais uma final de Campeonato Mineiro, a 16ª consecutiva. O Galo avançou após superar as Caldense nos doi jogos semifinais do Estadual. A equipe alvinegra venceu o time de Poços de Caldas por 3 a 0,gols de Sasha, Keno e Ademir, no jogo de volta, neste domingo, 27 de março, no Mineirão. O Atlético vai encarar o seu maior rival, Cruzeiro, depois de dois anos do último encontro das duas equipes na decisão do Mineiro. A Raposa passou pelo Athletic. A final será em jogo único, no Mineirão, no dia 2 de abril, sábado, às 16h30.

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