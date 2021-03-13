Vídeo: veja os gols de Patrocinense e Atlético-MG no Independência

O Atlético-MG chegou à sua quarta vitória seguida no Campeonato Mineiro de 2021 ao derrotar o Patrocinense por 3 a 1, gols de Igor Rabello, Vargas e Marrony para o Galo, com Alisson descontando para a equipe do interior. Com o resultado, o Galo chegou aos 12 pontos, se mantém na liderança da competição e os 100% de aproveitamento. O Patrocinense permanece com quatro pontos, na oitava colocação. A tarde de futebol no Independência foi de mais uma jornada sem dificuldades para o Atlético, que ainda está usando o time alternativo, que tem feito bem o seu papel antes de “entregar o bastão” para os titulares, que devem voltar nos próximos dias. Foi mais um jogo tranquilo do Galo no Campeonato Mineiro-(Pedro Souza/Atlético-MG)