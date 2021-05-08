Vídeo: veja os gols de Galo e Tombense, que confirmou o alvinegro em mais uma final do Mineiro

O Atlético-MG empatou o Tombense por 1 a 1, gols de Eduardo Sasha e Caíque, e avançou para as finais do Campeonato Mineiro. O Galo chega à sua 15ª decisão seguida na competição. Desde 2007 que o alvinegro está entre os finalistas. O time de Cuca tinha larga vantagem no confronto geral, já que vencera na partida de ida por 3 a 0, obrigando a equipe de Tombos ir atrás de uma goleada, algo que não aconteceu no jogo do Mineirão, neste sábado, 8 de maio. Agora, o time atleticano aguarda quem será o seu rival na final, América-MG ou Cruzeiro, que decidem a segunda vaga na final do Campeonato Mineiro de 2021.