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Vídeo: veja os gols de Galo e Tombense, que confirmou o alvinegro em mais uma final do Mineiro

O Galo venceu um jogo e empatou o segundo por 1 a 1 no Mineirão, confirmando sua classificação à decisão Estadual, a 15ª consecutiva...
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Publicado em 

08 mai 2021 às 18:30

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 18:30

O Atlético-MG empatou o Tombense por 1 a 1, gols de Eduardo Sasha e Caíque, e avançou para as finais do Campeonato Mineiro. O Galo chega à sua 15ª decisão seguida na competição. Desde 2007 que o alvinegro está entre os finalistas. O time de Cuca tinha larga vantagem no confronto geral, já que vencera na partida de ida por 3 a 0, obrigando a equipe de Tombos ir atrás de uma goleada, algo que não aconteceu no jogo do Mineirão, neste sábado, 8 de maio. Agora, o time atleticano aguarda quem será o seu rival na final, América-MG ou Cruzeiro, que decidem a segunda vaga na final do Campeonato Mineiro de 2021.
Próximos jogos O Galo volta a campo na quinta-feira, 13 de maio, às 21h, contra o América de Cali, pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores. No Mineiro, o alvinegro inicia a decisão domingo, dia 16, contra América-MG e Cruzeiro. O time de Cuca superou o Tombense nas semifinais sem dificuldades-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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