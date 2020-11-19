Vídeo: veja os gols de Galo e Furacão em duelo disputado no Mineirão

O Atlético-MG foi derrotado em casa pelo Athletico-PR por 2 a 0, gols de Nikão e Christian, nesta quarta-feira, 18 de novembro, no Mineirão, em jogo adiado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado negativo tirou a chance do Galo de abrir vantagem na liderança da competição, ficando com 38 pontos, à frente de Internacional, Flamengo e São Paulo. Entretanto, o Tricolor Paulista, que tem três jogos a menos, com 36 pontos, precisa apenas de três pontos para ser o líder e ainda campeão simbólico do primeiro turno.