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Vídeo: veja os gols de Galo e Furacão em duelo disputado no Mineirão

Confira como foram os tentos que deram a vitória ao time do Paraná fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 21:36

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 21:36

O Atlético-MG foi derrotado em casa pelo Athletico-PR por 2 a 0, gols de Nikão e Christian, nesta quarta-feira, 18 de novembro, no Mineirão, em jogo adiado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro.
O resultado negativo tirou a chance do Galo de abrir vantagem na liderança da competição, ficando com 38 pontos, à frente de Internacional, Flamengo e São Paulo. Entretanto, o Tricolor Paulista, que tem três jogos a menos, com 36 pontos, precisa apenas de três pontos para ser o líder e ainda campeão simbólico do primeiro turno.
Já o time do Paraná conseguiu sair da zona do rebaixamento e já aparece na 10ª posição, com 25 pontos. Ao Atlético-MG resta “juntar os cacos” e se reorganizar até domingo, quando encara o Ceará, fora de casa. O Galo perdeu a chance de disparar na liderança do Brasileiro-(Pedro Souza / Agência Galo / Atlético)

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