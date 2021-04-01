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futebol

Vídeo: veja os gols de Caldense e Atlético-MG pelo Mineiro

O Galo levou uma virada da Veterana em Poços de Caldas em uma jornada com pouco futebol do time alvinegro...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 20:11

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 20:11
O Atlético-MG foi surpreendido e saiu derrotado por 2 a 1 para a Caldense, nesta quinta-feira, 1º de abril, no Ronaldão, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O time de Poços de Caldas saiu perdendo com o gol de Keno e virou a partida, marcando com Gabriel Tonini e Verrone. Com o resultado, a Veterana chegou aos 11 pontos, se consolidando na terceira posição, com 11 pontos. O Galo segue líder, com 15 pontos, mesma pontuação do América-MG, mas supera o Coelho no saldo de gols. Um dado da Caldense merece ser destacado: venceu os três times de BH. Superou o Coelho a Raposa e agora o Galo, mostrando que está firme na luta por uma vaga nas semifinais do Estadual. Confira os gols no vídeo acima. O Galo saiu na frente com Keno, mas sofre a virada da Veterana-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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