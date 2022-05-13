VÍDEO: Veja os gols da vitória do São Paulo sobre o Juventude pela Copa do Brasil

O São Paulo fez seu dever de casa ao vencer o Juventude por 2 a 0 na Arena Barueri, e confirmou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Arboleda abriu o placar e Igor Vinícius deu números finais ao confronto - o lateral também deu assistência para o gol do zagueiro. Agora, a equipe comandada por Rogério Ceni aguarda sorteio para conhecer seu próximo adversário. Veja os gols da classificação tricolor no vídeo acima.
GALERIA > ATUAÇÕES: Com gol e assistência, Igor Vinícius é o destaque na vitória do São Paulo