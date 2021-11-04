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Vídeo: veja os gols da vitória do Galo sobre o Grêmio no Mineirão

O Galo ampliou sua vantagem na ponta do campeonato, enquanto o Grêmio tenta não se entregar na luta contra  rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 23:15

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 23:15

O Atlético-MG teve um duro embate com o Grêmio, nesta quarta-feira, 3 de novembro, no Mineirão, em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro venceu o Tricolor Gaúcho por 2 a 1, gols de Zaracho e Vargas, de pênalti, para o alvinegro, com Campaz marcando o gol gremista. O resultado foi muito bom para o Galo, pois não deve mais nenhum jogo e com o triunfo mantém grande distância para os rivais. O alvinegro chegou aos 62 pontos. São 10 pontos a mais do que o vice-líder Palmeiras e 12 de frente para o Flamengo. A equipe de Vagner Mancini segue na 19ª colocação, com 26 pontos e caminha fortemente para jogar a Série B de 2021 Veja os gols no vídeo acima.

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