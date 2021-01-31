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futebol

Vídeo: veja os gols da vitória do Galo sobre o Fortaleza no Mineirão

O alvinegro mineiro fez um jogo sem brilhantismo, porém, conseguiu sair vencedor e segue na luta para conquistar o título brasileiro...

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 19:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2021 às 19:55
Com dificuldades, o Atlético-MG venceu o Fortaleza por 2 a 0, gols de Guilherme Arana e Vargas, neste domingo, 31 de janeiro, no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time cearense fez uma estratégia de jogo focada na defesa, impedindo que o Galo chegasse perto do gol de Felipe Alves. A falta de Keno, que está com o ligamento do cotovelo esquerdo rompido, foi muito sentida e o gol atleticano só saiu no segundo tempo, quando o lateral recebeu um bom cruzamento de Hyoran. finalizando com precisão. O Atlético-MG “dorme” na vice-liderança e “seca” o Flamengo, que entra em campo nesta segunda-feira, 1º de fevereiro, diante do Sport. O Galo está com 60 pontos e mesmo que o Rubro-Negro vença, terminará pelo menos à frente do São Paulo, que foi derrotado na rodada e caiu para a quarta colocação.O Fortaleza é o 17º com 35 pontos e segua na luta para sair do Z4.
VEJA COMO FICARAM AS POSIÇÕES DE GALO E FORTALEZA NA CLASSIFICAÇÃO Guilherme Arana abriu o placar no Mineirão e o caminho do Galo para vencer o Fortaleza-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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