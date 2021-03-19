Vídeo: veja os gols da vitória do Galo sobre o Coimbra no Mineirão

O Atlético-MG venceu o Coimbra por 3 a 0, gols de Nacho Fernández, Igor Rabello e Hulk(de pênalti), pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, nesta sexta-feira, 19 de março, no Mineirão. O resultado manteve o Galo com 100% de aproveitamento na competição, sendo o líder isolado com 15 pontos. O Coimbra até começou bem o jogo, tendo um gol mal anulado, mas ficou sem forças para encarar o alvinegro, se contentando em evitar um placar maior, o que iria aumentar seu saldo negativo de gols. A equipe de Contagem é a lanterna da competição com apenas dois pontos em cinco jogos. Foi o último jogo antes da parada do Estadual, que ficará sem partidas por pelo menos 15 dias, numa determinação do Governo do Estado, para ajudar no combate ao coronavírus e aliviar o sistema de saúde mineiro. Destaque para Nacho, que esteve presente em todos os gols alvinegros. Primeiro marcando, depois dando uma assistência e ainda sofrendo a penalidade convertida por Hulk. É um time que pode melhorar muito ainda, mas mostrou que tem qualidade. Veja os gols no vídeo acima. Hulk fez seu primeiro gol com a camisa do Galo, de pênalti-(Divulgação/Mineirão)