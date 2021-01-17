Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vídeo: veja os gols da vitória do Galo sobre o Atlético-GO no Mineirão

O time mineiro jogou bem e saiu de campo vencedor diante dos goianos...
LanceNet

17 jan 2021 às 20:35

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 20:35

O Atlético-MG voltou a vencer no Brasileiro. O Galo derrotou o Atlético-GO por 3 a 1, gols de Hyoran, uma “pintura”, Junior Alonso e Jair, para o alvinegro, com Janderson descontando para o Dragão.
A equipe de Sampaoli foi firme, não deu muita margem para os goianos colocar seu melhor jogo em campo e chegou aos 53 pontos, ficando a quatro do líder São Paulo na classificação. O Atlético-GO está com 36 pontos, na 12ª posição, sete acima do Z4, o que é confortável no momento.
Próximos jogos​O alvinegro tem importante compromisso na quarta-feira, 20 de janeiro, contra o Grêmio, às 19h15, em Porto Alegre. Já o Dragão encara o Botafogo no mesmo dia, só que às 17h, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados