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futebol

Vídeo: veja os gols da vitória do Galo sobre o América-MG no Mineirão

Em grande atuação de Nacho Fernández, o alvinegro superou o Coelho em seu primeiro clássico na temporada 2021...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 18:31

LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2021 às 18:31
Em um bom clássico e mais uma jornada inspirada de Nacho Fernández, o Atlético-MG derrotou o América-MG por 3 a 1, gols de Nacho, duas vezes, Guilherme Arana, com João Paulo descontando para o Coelho no duelo deste domingo de Páscoa, 4 de abril, no Mineirão, pela sétima rodada do Estadual. No primeiro clássico do ano, o Galo passou com louvor e reassumiu a liderança isolada, agora com 18 pontos, três a mais do que o segundo colocado, o próprio América, que tem 15 pontos na classificação. O clássico teve boas alternativas e mostrou a força do elenco atleticano, mesmo ainda não tendo um time totalmente entrosado. Para a equipe de Lisca, foi a demonstração de que ainda há de se melhorar algumas coisas para ter boa campanha no Mineiro e principalmente no Brasileirão da Série A. O alvinegro foi mais eficiente no duelo contra o Coelho-(Mourão Panda/América-MG)

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