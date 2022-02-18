VÍDEO: Veja os gols da vitória do Cruzeiro sobre o Uberlândia pelo Campeonato Mineiro

No Independência, o Cruzeiro superou o Uberlândia por 2 a 1, com gols de Matheus Bidu e Edu (Naílson descontou para o Periquito do Triângulo), nesta quinta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O resultado levou a Raposa aos 18 pontos, retomando a liderança da competição. Já o Verdão está na 10ª posição, com cinco pontos em sete jogos, colado na zona de rebaixamento. Veja os gols no vídeo acima. Edu deixou sua marca mais uma vez e salvou o Cruzeiro de perder pontos em casa-(@Staff_images/Cruzeiro)