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VÍDEO: Veja os gols da vitória do Cruzeiro sobre o Uberlândia pelo Campeonato Mineiro

Raposa chegou aos 18 pontos e se mantém na liderança do estadual...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 22:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 22:11
No Independência, o Cruzeiro superou o Uberlândia por 2 a 1, com gols de Matheus Bidu e Edu (Naílson descontou para o Periquito do Triângulo), nesta quinta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O resultado levou a Raposa aos 18 pontos, retomando a liderança da competição. Já o Verdão está na 10ª posição, com cinco pontos em sete jogos, colado na zona de rebaixamento. Veja os gols no vídeo acima. Edu deixou sua marca mais uma vez e salvou o Cruzeiro de perder pontos em casa-(@Staff_images/Cruzeiro)

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