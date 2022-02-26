VÍDEO: veja os gols da vitória do Atlético-MG sobre o Pouso Alegre pelo Campeonato Mineiro

Em um jogo de cinco gols, o Atlético-MG venceu o Pouso Alegre por 3 a 2, com gols de Sasha, duas vezes, e Fábio Gomes, para o Galo, cm Ramon Baiano marcando os tentos do Dragão, no duelo deste sábado, 26 de fevereiro, no Manduzão, na cidade do Sul de Minas, pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro. O Galo não teve uma postura intensa desde o início do jogo e mesmo com o placar a seu favor, se acomodou e permitiu que o Pouso Alegre reagisse, empatasse o jogo, quase conseguindo um ponto diante do alvinegro. Agora, o alvinegro está com 19 pontos, na liderança da competição, mesma pontuação do Cruzeiro, mas o Galo tem melhor saldo de gols e fica com a ponta da competição. Já o Pouso Alegre caminha firme para ser rebaixado. Está com apenas três pontos, na 12ª posição. O Pousão "vendeu caro" a derrota para o Galo, novo líder do Mineiro-(Pedro Souza / Atlético)