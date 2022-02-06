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futebol

VÍDEO: veja os gols da vitória do Atlético-MG sobre o Patrocinense

O Galo foi superior e sem grandes dificuldades levou os três pontos, mantendo a liderança do Campeonato Mineiro...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 13:19

LanceNet

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Publicado em 

06 fev 2022 às 13:19
O líder Atlético-MG entrou em campo neste domingo, 6 de fevereiro, às 11h, no Mineirão, contra o Patrocinense, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro e fez o que se esperava dele: venceu. A equipe alvinegra fez 3 a 0 no Patrocinense, com dois gols de Hulk e um dos estreante Diego Godin. A equipe atleticana segue firme na liderança da competição, agora com 10 pontos,seguindo invicto e cada vez mais favorito ao tricampeonato estadual.O Patrocinense está na oitava posição, com quatro pontos, mas pode cair na tabela ao fim da rodada.
A partida marcou a 70ª partida de Hulk pelo clube mineiro. E com os dois gols, chegou aos 39 gols com a camisa atleticana. Outra marca importante foi de Guilherme Arana, que fez seu 100º jogo no Galo. Próximos jogos​O Galo volta a campo na quarta-feira, 9 de fevereiro, às 21h30, diante da URT, em Patos de Minas. Já o Patrocinense terá pela frente a Caldense, no mesmo dia, só que às 20h30, em casa. Diego Godin fez seu primeiro jogo com a camisa alvinegra e deixou seu gol nas redes do Patrocinense-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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