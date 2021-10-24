Vídeo: veja os gols da virada do Galo sobre o Cuiabá no Mineirão

O Atlético-MG chegou a sua 18ª vitória no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Cuiabá, de virada, por 2 a 1, gols de Nathan Silva, contra, Hulk e Jair, pela 28ª rodada da competição, no Mineirão, neste domingo, 24 de outubro. A equipe mineira ampliou sua vantagem na ponta em relação os rivais na briga pelo Brasileiro. Tem 11 pontos a mais do que o Fortaleza e 13 de distância para Flamengo e Palmeiras. O Cuiabá segue com 35 pontos, agora na 10ª posição. Foi um duelo duro para o líder Galo, que teve de lidar com o susto inicial, tendo de buscar a virada após marcar um gol contra com o zagueiro Nathan Silva. Porém, o time soube administrar os nervos e buscou o resultado, essencial, para se manter firme na luta pelo bicampeonato nacional.
Próximos jogos O Galo encara o Flamengo no sábado, 30 de outubro, às 19h, no Maracanã. Antes, na quarta-feira, 27, vai ter o Fortaleza pela frente no duelo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Já o Cuiabá tem pela frente o Red Bull Bragantino na segunda-feira, 1º de novembro, na Arena Pantanal. A virada alvinegra começou com Hulk, artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado de Yuri Alberto-(Pedro Souza/Atlético-MG)