futebol

Vídeo: veja os gols da virada do Galo sobre o Cuiabá no Mineirão

O time mineiro teve de lutar muito para vencer o Dourado e manter a boa distância na liderança do campeonato para os seus principais rivais na briga pelo título...
LanceNet

24 out 2021 às 18:12

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 18:12

O Atlético-MG chegou a sua 18ª vitória no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Cuiabá, de virada, por 2 a 1, gols de Nathan Silva, contra, Hulk e Jair, pela 28ª rodada da competição, no Mineirão, neste domingo, 24 de outubro. A equipe mineira ampliou sua vantagem na ponta em relação os rivais na briga pelo Brasileiro. Tem 11 pontos a mais do que o Fortaleza e 13 de distância para Flamengo e Palmeiras. O Cuiabá segue com 35 pontos, agora na 10ª posição. Foi um duelo duro para o líder Galo, que teve de lidar com o susto inicial, tendo de buscar a virada após marcar um gol contra com o zagueiro Nathan Silva. Porém, o time soube administrar os nervos e buscou o resultado, essencial, para se manter firme na luta pelo bicampeonato nacional.
Próximos jogos O Galo encara o Flamengo no sábado, 30 de outubro, às 19h, no Maracanã. Antes, na quarta-feira, 27, vai ter o Fortaleza pela frente no duelo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Já o Cuiabá tem pela frente o Red Bull Bragantino na segunda-feira, 1º de novembro, na Arena Pantanal. A virada alvinegra começou com Hulk, artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado de Yuri Alberto-(Pedro Souza/Atlético-MG)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES
Imagem de destaque
5 dicas para treinar com foco em saúde
Imagem de destaque
Passageiro assiste vídeo de abuso infantil e acaba detido dentro de ônibus em Vitória

