Vídeo: veja os gols da goleada do Galo sobre o Uberlândia pelo Mineiro

Com facilidade, o Atlético-MG venceu o Uberlândia por 4 a 0, gols de Zaracho, Calebe, Júlio César e Diego Tardelli na noite deste domingo, 7 de março, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro 2021. O placar elástico devolveu a liderança da competição, com nove pontos, mesma pontuação do América-MG, porém, o alvinegro possui melhor saldo de gols. O time do Triângulo está na lanterna com apenas um ponto em três partidas. A partida marcou a estreia do atacante Hulk com a camisa atleticana. O começo foi discreto no primeiro tempo, mas na etapa final, conseguiu se soltar mais, dando até assistência para o quarto gol atleticano na partida Veja os gols no vídeo acima.
Próximos jogos O Galo volta a campo no sábado, 13 de março, às 19h, contra o Patrocinense fora de casa. Já o Uberlândia encara o Pouso Alegre dia 15, segunda-feira, às 16h, no Parque do Sabiá.