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Vídeo: veja os gols da goleada do Galo sobre o Uberlândia pelo Mineiro

O alvinegro chegou à liderança da competição após derrotar o time do Triângulo Mineiro...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 01:18

LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2022 às 01:18
O Atlético-MG não encontrou qualquer dificuldade para vencer o Uberlândia, por 4 a 0, na casa do adversário, na noite desta quarta-feira ,2 de fevereiro, no Parque do Sabiá, em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

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