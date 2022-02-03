Vídeo: veja os gols da goleada do Galo sobre o Uberlândia pelo Mineiro

O Atlético-MG não encontrou qualquer dificuldade para vencer o Uberlândia, por 4 a 0, na casa do adversário, na noite desta quarta-feira ,2 de fevereiro, no Parque do Sabiá, em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.
Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 01:18
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados