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Vídeo: veja os gols da boa vitória do Galo sobre o Tombense pelo jogo de ida das semifinais do Mineiro

O time alvinegro não tomou conhecimento do rival do interior e praticamente se garantiu em sua 15ª final seguida de Estadual. Teve até golaço de Hulk...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 18:54

LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2021 às 18:54
Sem muitas dificuldades, o Atlético-MG venceu o Tombense por 3 a 0, gols de Hyoran, Guga e Hulk, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro 2021. O duelo foi neste sábado, 1º de maio, no Independência. A partida de volta será no dia 8 de maio, no Mineirão, com mando do alvinegro. Veja os gols no vídeo acima. A equipe atleticana entrou com uma formação alternativa, mas muito forte, que teve futebol suficiente para superar a equipe de Tombos, que tentou segurar o rival, mas não teve forças para evitar a derrota no Horto. Com o resultado, o Galo pode perder por três gols de diferença, que ainda se classificará às finais do Estadual. Para o Tombense, somente um pequeno milagre lhe dará a vaga. Fazer quatro gols de diferença sobre o Atlético para ir à decisão.
Próximos jogos​Tombense e Atlético-MG farão o segundo jogo da semifinal mineira no próximo sábado, 8 de maio, às 16h30, no Mineirão. Antes, no dia 4, terça-feira, o Galo recebe o Cerro Porteño-PAR pela terceira rodada do Grupo H da Libertadores O duelo será no Mineirão, às 19h15. O Atlético-MG pode perder por até três gols de diferença que ainda seguirá para a grande final do Estadual-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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