Vídeo: veja os gols da boa vitória do Galo sobre o Tombense pelo jogo de ida das semifinais do Mineiro

Sem muitas dificuldades, o Atlético-MG venceu o Tombense por 3 a 0, gols de Hyoran, Guga e Hulk, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro 2021. O duelo foi neste sábado, 1º de maio, no Independência. A partida de volta será no dia 8 de maio, no Mineirão, com mando do alvinegro. Veja os gols no vídeo acima. A equipe atleticana entrou com uma formação alternativa, mas muito forte, que teve futebol suficiente para superar a equipe de Tombos, que tentou segurar o rival, mas não teve forças para evitar a derrota no Horto. Com o resultado, o Galo pode perder por três gols de diferença, que ainda se classificará às finais do Estadual. Para o Tombense, somente um pequeno milagre lhe dará a vaga. Fazer quatro gols de diferença sobre o Atlético para ir à decisão.