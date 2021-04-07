Vídeo: veja o gol do Atlético-MG na vitória sobre o Pouso Alegre

O Atlético-MG venceu mais uma no Campeonato Mineiro e deu um largo passo rumo às semifinais da competição. O Galo derrotou o Pouso Alegre por 1 a 0, gol de Vargas, nesta quarta-feira, 7 de abril, no Mineirão, pela 8ª rodada do Estadual. A equipe de Cuca fez um jogo sem sustos, mesmo com o time do Sul de Minas dando alguma “pressão” no primeiro tempo. Mas, a qualidade individual alvinegra prevaleceu mais uma vez, garantindo os três pontos para o Atlético. O jogo serviu para Cuca testar algumas mudanças durante o jogo e os jogadores se pouparam em vários momentos, pois estão de olho no clássico contra o Cruzeiro, no próximo domingo. Com o resultado, o Atlético-MG chegou aos 21 pontos, seguindo na liderança do campeonato. O Pouso Alegre parou nos 11 pontos e caiu para a quinta colocação. O chileno Vargas foi o responsável pelo gol da vitória alvinegra-(Pedro Souza/Atlético-MG)