Vídeo: veja o gol de Arana, que deu a vitória ao Galo sobre o América-MG

Imparável! Assim é a definição do Atlético-MG, que deu mais um passo rumo ao título nacional de 2021. O Galo venceu o clássico contra o América-MG neste domingo, 7 de novembro, no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasieiro. O alvinegro superou a intensa marcação americana, que segurou o quanto pôde, mas a força do elenco atleticano fez a diferença mais uma vez. A equipe alvinegra chegou aos 65 pontos, segue firme na liderança e manteve a distância de 10 pontos para o vice-líder Palmeiras, que também venceu na rodada. O Coelho caiu para a 11ª posição, ficando com 38 pontos. Veja o gols no vídeo acima.
Próximos jogos O Galo recebe o Corinthians na quarta-feira, 10 de novembro, às 19h, no Mineirão. O Coelho encara o Sport, no mesmo dia, na Ilha do Retiro, às 21h30. Guiherme Arana marcou o gol alvinegro no clássico diante do Coelho-(Pedro Souza/Atlético-MG)