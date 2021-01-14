Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vídeo: veja o gol da vitória do Oeste sobre o Cruzeiro pela Série B

Fábio manteve as esperanças dos paulistas de seguirem na segunda divisão e "enterrou" mais um pouco as chances de subir do time mineiro...

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 23:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2021 às 23:42
O Cruzeiro teve outra noite de futebol melancólico ao ser derrotado pelo Oeste por 1 a 0, gol de Fábio, neste nesta quarta-feira, 13 de janeiro, no Independência, pela 34ª rodada Série B. Sem inspiração, a Raposa conseguiu fazer apenas um ponto nos duelos contra o lanterna do campeonato que venceu apenas seis jogos em 34 disputados. A derrota encerra de vez qualquer chance matemática de acesso do time mineiro. Com 44 pontos, ainda precisa de três pontos para afastar de vez o risco de queda. Já o time paulista, chegou aos 26 pontos e mantém as chances remotas de ficar na segunda divisão. A equipe celeste caiu para a 13ª posição e o Oeste segue na última posição.
A SITUAÇÃO DO CRUZEIRO SE COMPLICOU. VEJA A TABELA DA SÉRIE B A Raposa não conseguiu vencer o lanterna da Série B nos dois confrontos da temporada-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro oeste
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Primeira parte da cinebiografia de Michael Jackson, "Michael" estreia nos cinemas nessa quinta-feira (23)
Crítica HZ: “Michael” reencarna nas telonas e abre espaço para continuação
Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia em Piúma
Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas
Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados