VÍDEO: veja o gol da vitória do Atlético-MG sobre o Athletic

Com um pênalti muito duvidoso, anotado por Hulk, o Atlético-MG venceu o Athletic por 1 a 0, no duelo desta terça-feira, 15 de fevereiro, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Veja o gol no player.

O revés tirou a invencibilidade de quatro jogos do time do interior, que se mantém no G4 do Estadual, com 13 pontos, na terceira colocação. Já o Galo, assumiu a liderança provisória com 16 pontos, mas pode ser passado pelo Cruzeiro, que tem um ponto a menos (15) em seu jogo de quinta-feira, contra o Uberlândia.