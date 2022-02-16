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VÍDEO: veja o gol da vitória do Atlético-MG sobre o Athletic

Hulk salvou o Galo no fim do jogo e garantiu os três pontos diante do time de São João Del Rei, pelo Campeonato Mineiro...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 23:22

LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2022 às 23:22
Com um pênalti muito duvidoso, anotado por Hulk, o Atlético-MG venceu o Athletic por 1 a 0, no duelo desta terça-feira, 15 de fevereiro, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Veja o gol no player.
O revés tirou a invencibilidade de quatro jogos do time do interior, que se mantém no G4 do Estadual, com 13 pontos, na terceira colocação. Já o Galo, assumiu a liderança provisória com 16 pontos, mas pode ser passado pelo Cruzeiro, que tem um ponto a menos (15) em seu jogo de quinta-feira, contra o Uberlândia.
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