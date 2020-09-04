VÍDEO: Veja a entrevista de Messi confirmando a permanência no Barça

O argentino Lionel Messi confirmou sua permanência no Barcelona para a próxima temporada, em uma entrevista exclusiva ao portal "Goal". Após afirmar que queria deixar o clube, o jogador voltou atrás ao saber que a equipe não abriria mão de receber a cláusula de rescisão, estipulada em 700 milhões de euros (R$ 4,3 bilhões).