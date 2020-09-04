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futebol

VÍDEO: Veja a entrevista de Messi confirmando a permanência no Barça

Nesta sexta-feira, argentino confirmou que permanecerá no Barcelona...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 19:39

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2020 às 19:39
Crédito: Reprodução
O argentino Lionel Messi confirmou sua permanência no Barcelona para a próxima temporada, em uma entrevista exclusiva ao portal "Goal". Após afirmar que queria deixar o clube, o jogador voltou atrás ao saber que a equipe não abriria mão de receber a cláusula de rescisão, estipulada em 700 milhões de euros (R$ 4,3 bilhões).
Messi disse que o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, sempre deixou claro que o jogador poderia sair do clube quando quisesse, mas que o mandatário não cumpriu sua palavra.​

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