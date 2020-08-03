Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

VÍDEO: Técnico do Inter exalta início intenso na construção de goleada

Eduardo Coudet relata que ideia era de "resolver" partida no início para, posteriormente, conseguir administrar os esforços já pensando na decisão do returno...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2020 às 10:27

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 10:27

Depois de concretizada a classificação segura do Internacional frente ao Esportivo que colocou a equipe na final de returno do Campeonato Gaúcho, o técnico argentino Eduardo Coudet exaltou a capacidade da equipe em executar o plano inicial: começar de maneira intensa, constituir a vitória e conseguir administrar o resultado dosando o esforço físico.
Apesar do seu contamento com o desempenho, o treinador frisou que o único elemento negativo dentro da partida acabou sendo o cartão vermelho tomado pelo lateral-direito argentino Renzo Saravia.
No lance em questão, aos 18 minutos do segundo, o Colorado já vencia por 4 a 0 quando o jogador puxou Gustavo Sapeka quando o avante adversário ficaria frente a frente com Marcelo Lomba. Com isso, a arbitragem interpretou como situação clara e manifesta de gol, expulsando com cartão vermelho direto o lateral.
Esse cartão tornou Saravia desfalque para o encontro único da próxima quarta-feira (5) diante do Grêmio às 21h30 na Arena valendo o título do segundo turno e vaga na decisão do estadual frente ao Caxias, vencedor do primeiro turno. Ricardo Duarte/Internacional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados