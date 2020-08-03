VÍDEO: Técnico do Inter exalta início intenso na construção de goleada

Depois de concretizada a classificação segura do Internacional frente ao Esportivo que colocou a equipe na final de returno do Campeonato Gaúcho, o técnico argentino Eduardo Coudet exaltou a capacidade da equipe em executar o plano inicial: começar de maneira intensa, constituir a vitória e conseguir administrar o resultado dosando o esforço físico.

Apesar do seu contamento com o desempenho, o treinador frisou que o único elemento negativo dentro da partida acabou sendo o cartão vermelho tomado pelo lateral-direito argentino Renzo Saravia.

No lance em questão, aos 18 minutos do segundo, o Colorado já vencia por 4 a 0 quando o jogador puxou Gustavo Sapeka quando o avante adversário ficaria frente a frente com Marcelo Lomba. Com isso, a arbitragem interpretou como situação clara e manifesta de gol, expulsando com cartão vermelho direto o lateral.