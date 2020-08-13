VÍDEO: substituição 'salva' estreia do Botafogo no Brasileirão; veja análise

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O Botafogo iniciou a campanha no Campeonato Brasileiro com um empate. O Alvinegro ficou no 1 a 1 com o Red Bull Bragantino na última quarta-feira, no Estádio Abi Chedid. Alerrandro fez o gol do massa-bruta e Matheus Babi balançou as redes para o Glorioso.

No primeiro tempo, a equipe comandada por Paulo Autuori ficou envolvida na marcação de pressão no campo ofensivo do RB Bragantino e pouco criou. Na etapa complementar, uma substituição feita pelo treinador mudou o panorama do Alvinegro, que voltou para a partida e conquistou o empate.